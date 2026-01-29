Dodelijk Nipah-virus waart rond in Azië: moeten we ons zorgen maken?

Het Nipah-virus duikt steeds vaker op in Azië en staat bekend als zeer dodelijk. Online circuleren alarmerende berichten en beelden van temperatuurcontroles op luchthavens roepen herinneringen op aan de coronatijd. Maar moeten we ons in Nederland ook zorgen maken?

Het Nipah-virus is een zeldzaam, maar ernstig virus dat vooral voorkomt in Aziatische landen. Het wordt meestal overgedragen via besmette dieren of door het eten van besmet voedsel. Het virus wordt minder snel van mens op mens overgedragen. Veelvoorkomende symptomen zijn onder meer hoofdpijn, koorts en ademhalingsproblemen. Het virus is relatief dodelijk: 40 tot 75 procent van de geïnfecteerden overleeft het niet. Tot op heden is er geen werkend vaccin.

Onlangs verschenen er filmpjes op internet die sterk doen denken aan de coronatijd. Op Aziatische luchthavens worden hittescanners ingezet die de temperatuur meten van voorbijlopende reizigers. De reden is dat er meer gevallen van het Nipah-virus worden gemeld in Azië, onder meer in de provincie West-Bengalen in het oosten van India. Vanwege de dodelijke aard van het virus gaan daar de alarmbellen af, om een grootschalige uitbraak te voorkomen.

Niet te vergelijken met corona

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hoeven we ons in Nederland geen zorgen te maken. Het instituut erkent dat het om een ernstig virus gaat en dat het zorgelijk is dat er geen vaccin of effectieve behandeling bestaat, maar benadrukt dat het vooral om een probleem in Zuid-Azië gaat. Dat betekent niet dat het RIVM niets doet: de situatie wordt gemonitord en nauwlettend gevolgd.

Een woordvoerder van het RIVM benadrukt daarnaast dat het Nipah-virus niet te vergelijken is met corona. Het virus staat al tientallen jaren op de radar, terwijl het coronavirus volledig nieuw was. Over Nipah is al veel bekend, terwijl corona de wereld verraste. Ook verloopt de verspreiding anders: besmetting van mens op mens komt weinig voor. In het geval van het Nipah-virus spelen vooral bepaalde, regiogebonden dieren en gewassen een belangrijke rol.