Zorgen om zeer dodelijk Nipah-virus, lopen we in Nederland gevaar?

Het nieuws uit India over de dood van een 14-jarige jongen door het Nipah-virus zorgt wereldwijd voor onrust. Media van over de hele wereld besteden aandacht aan de Zuid-Indiase deelstaat Kerala die alarm slaat vanwege mogelijke verdere besmettingen met het zeer dodelijke virus. Wat moeten we weten over het Nipah-virus en moeten wij ons in Nederland ook zorgen maken?

De 14-jarige jongen die in India is overleden, kwam uit het stadje Pandikkad, waar zo'n 20.000 mensen wonen. Het Nipah-virus werd voor het eerst in 1999 in Maleisië vastgesteld, maar is sindsdien verschillende keren opgedoken in andere landen, zo ook meerdere keren in de Indiase deelstaat Kerala. Bij een vorige uitbraak raakten voor zover bekend negentien mensen besmet, waarvan er zeventien overleden.

Vanwege de nieuwe uitbraak van het virus zijn bewoners van het gebied opgedragen om mondmaskers te dragen en geen mensen in ziekenhuizen te bezoeken.

Wat is het Nipah-virus?

Het Nipah-virus is een virus dat niet makkelijk op mensen overslaat. "Maar het is wel een RNA-virus. Daarvan weten we dat ze relatief makkelijk kunnen veranderen", aldus viroloog Barry Rocks tegen De Volkskrant. Tegen dezelfde krant zei viroloog Marion Koopmans eerder: "Als het gaat om virussen die ons kunnen verrassen, staat Nipah bij mij hoog."

Door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt het virus nauw in de gaten gehouden vanwege de kans dat het voor een epidemie kan zorgen. Na het oplopen van de ziekte wordt de kans op overlijden geschat op 40 tot 75 procent, aldus de WHO.

Hoe herken je de symptomen?

Het Nipah-virus kan verschillende symptomen veroorzaken, die in het begin lijken op een gewone griep. Deze symptomen zijn onder andere koorts, hoofdpijn, spierpijn, braken en keelpijn. Als het virus ernstiger wordt, kunnen mensen last krijgen van duizeligheid, slaperigheid, verwardheid en ernstige ademhalingsproblemen.

In ernstige gevallen kan het leiden tot hersenontsteking, wat gepaard gaat met stuiptrekkingen en bewusteloosheid. Dit kan binnen één tot twee dagen tot een coma leiden. De tijd tussen het oplopen van de infectie en het krijgen van symptomen kan variëren van 4 tot 14 dagen, maar soms kan het wel 45 dagen duren.

Het is moeilijk om het Nipah-virus meteen te herkennen omdat de eerste symptomen niet specifiek zijn. Dokters gebruiken speciale testen om het virus op te sporen, zoals bloedtesten en andere laboratoriumonderzoeken. Helaas zijn er op dit moment geen medicijnen of vaccins die specifiek tegen het Nipah-virus werken. Patiënten krijgen meestal intensieve zorg om de ademhalings- en hersenproblemen te behandelen.

Kan het Nederland bereiken?

Voor de meeste Europeanen is er op dit moment geen reden tot paniek. "Een uitbraak waarbij tientallen, honderden of duizenden mensen besmet worden, lijkt onwaarschijnlijk", aldus viroloog Marc van Ranst tegen Het Nieuwsblad. "De WHO heeft bovendien nog niet voor een wereldwijde verspreiding van Nipah gewaarschuwd. Maar hoe dan ook moeten we het Nipah-virus wel in het oog houden, het staat hoog op het lijstje van mogelijk gevaarlijke virussen voor grote uitbraken bij de mens", aldus Van Ranst.