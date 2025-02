Chinese onderzoekers hebben een nieuw virus ontdekt dat mogelijk van dier op mens kan overspringen. Het gaat om het HKU5-CoV lineage 2-virus, dat onder de coronavirussen valt. Een van de betrokken wetenschappers is Shi Zhengli, een bekende expert op het gebied van vleermuisvirussen.

Al honderden kinderen zijn ingeschreven voor een speciale therapie voor langdurige coronaklachten. De 14-jarige Kaiya vertelt hier openhartig over in bovenstaande video.

Het virus is aangetroffen bij vleermuizen. Binnen de coronavirusfamilie behoort HKU5 tot de merbecovirusgroep, waartoe ook MERS behoort. In Nederland is MERS een meldingsplichtige ziekte. Dit betekent dat een besmet persoon direct naar het ziekenhuis wordt doorverwezen, waarna het ziekenhuis verplicht is om de besmetting te melden bij de GGD.

MERS veroorzaakte sinds de eerste uitbraak in 2012 in het Midden-Oosten en Zuid-Korea enkele duizenden besmettingen. De ziekte had een hoog sterftecijfer: ongeveer 35 procent van de besmette personen overleed eraan.

Wie is Zhengli?

Shi Zhengli staat internationaal bekend als "Batwoman" vanwege haar baanbrekende onderzoek naar coronavirussen bij vleermuizen. Ze is verbonden aan het Wuhan Instituut voor Virologie, dat tijdens de coronapandemie in opspraak raakte. Sommigen beweren dat dit instituut verantwoordelijk was voor de uitbraak van SARS-CoV-2, het virus achter de wereldwijde lockdowns. Die claims zijn echter omstreden en onbewezen.

In het onderzoek valt te lezen dat het nieuwe vleermuisvirus menselijke receptoren kan aanvallen, waardoor het potentieel gevaarlijk is voor mensen. Toch benadrukken de wetenschappers dat nader onderzoek nodig is om vast te stellen of het virus daadwerkelijk op mensen kan overspringen.