Nieuw afslankmiddel Mounjaro binnenkort in Nederland: dit moet je weten

Een nieuw afslankmiddel van de Amerikaanse fabrikant Eli Lilly, komt binnenkort op de Nederlandse markt, zo meldt de Telegraaf. Het middel, Mounjaro, biedt mensen met overgewicht een alternatief voor de bestaande opties, zoals Ozempic en Wegovy.

Mounjaro bevat tirzepatide, een stof die de eetlust vermindert en daarmee het afvallen vergemakkelijkt. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen succesvol zijn in hun poging om gewicht te verliezen met behulp van dit medicijn.

Ozempic is momenteel een populair afslankmedicijn, maar heeft ook geleid tot problemen. Zo kwam diabetespatiënt Monique, uit bovenstaande video, in grote problemen door het gebruik ervan.

Het medicijn wordt voorlopig niet vergoed door zorgverzekeraars voor mensen die het gebruiken om af te vallen. Wel wordt het vergoed voor diabetespatiënten. Eli Lilly hoopt dat Mounjaro uiteindelijk wordt opgenomen in het basispakket voor afslanken, maar dit hangt af van een advies van het Zorginstituut Nederland.

Alzheimermedicijn

Naast Mounjaro is Eli Lilly ook bezig een nieuw medicijn tegen Alzheimer naar Europa te brengen. Dit middel is al beschikbaar in de Verenigde Staten en Japan.

Het bedrijf probeert Europese toezichthouders te overtuigen van de voordelen, vooral voor mensen in de vroege stadia van Alzheimer. Ze benadrukken dat de voordelen opwegen tegen de mogelijke bijwerkingen en waarschuwen dat Europa mogelijk achterop raakt in de behandeling van Alzheimer.