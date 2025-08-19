Terug

Werkgevers vertrouwen sollicitanten niet meer: explosie van screeningsbureaus

Werkgevers vertrouwen sollicitanten niet meer: explosie van screeningsbureaus

Vandaag, 09:25

Bedrijven kloppen steeds vaker aan bij screeningsbureaus om sollicitanten te laten doorlichten, aldus het AD. Dat blijkt uit de forse toename van het aantal screeningsbureaus in de afgelopen vijf jaar. Gesjoemel met diploma's en de vrees voor misbruik van AI maken werkgevers steeds argwanender richting medewerkers.

De handel in valse certificaten in de zorg, die afgelopen maand aan het licht kwam, vergroot die wantrouwen alleen maar. Een onderzoek legde de handel in nagemaakte zorgdiploma's bloot. Ruim 400 zorgmedewerkers konden zo zonder ervaring onder meer gehandicapten en ouderen verzorgen.

Screeningsbureaus springen handig in op de zorgen van bedrijven. Recente cijfers van de Kamer van Koophandel laten zien dat het aantal 'opsporingsdiensten' de laatste vijf jaar flink is toegenomen: van 268 in 2020 naar 353 dit jaar.

YouTube-video's

En de argwaan van werkgevers blijkt niet onterecht. Eerder dit jaar vertelden zorgmedewerkers aan RTL Nieuws hoe zij zien dat sommige collega's YouTube-video’s moeten gebruiken om bijvoorbeeld een sonde op de juiste manier in te brengen. RTL deed onderzoek onder 3000 zorgverleners. Honderden van hen zeggen zeker te weten dat collega’s met vervalste papieren aan het werk zijn. Daarnaast vermoeden 607 anderen dat dit probleem ook in hun eigen werkomgeving speelt.

