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Zorg veroorzaakt veel uitstoot: experts willen actie van kabinet

Zorg veroorzaakt veel uitstoot: experts willen actie van kabinet

Zorg

Vandaag, 07:26

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De verduurzaming van de zorgsector mag volgens voormalig gezondheidsminister Ernst Kuipers, Nationaal Klimaat Platform-voorzitter Kees Vendrik en speciaal regeringsvertegenwoordiger Circulaire Economie Steven van Eijck niet stilvallen. In een oproep aan betrokken bewindslieden vragen zij om door te gaan met de ondersteuning van duurzame initiatieven in de zorg.

Aanleiding is het aflopen van de Green Deal Duurzame Zorg aan het einde van dit jaar. Die afspraak bracht de afgelopen jaren verschillende projecten samen die de zorg groener moesten maken. Waar eerder het plan was om het vervolg vooral bij de sector zelf neer te leggen, vinden de drie dat een actieve rol van de overheid noodzakelijk blijft.

In Nederland belanden jaarlijks miljoenen euro's aan ongebruikte medische hulpmiddelen bij het afval. In de onderstaande video vertellen apothekersassistentes Anja Vissers en Hanneke van Andel dat het anders moet. Daarom lanceerden zij vorig jaar een initiatief om verspilling tegen te gaan:

Zakkenvol ongebruikte medische hulpmiddelen belanden op de vuilnisbelt
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Zakkenvol ongebruikte medische hulpmiddelen belanden op de vuilnisbelt

Waarom ligt de zorg onder een vergrootglas?

Volgens cijfers waar de briefschrijvers naar verwijzen, is het Nederlandse zorgstelsel verantwoordelijk voor ruim 7 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast hangt 13 procent van het grondstoffenverbruik en meer dan 4 procent van de afvalproductie samen met de zorg.

Ook internationaal klinkt de roep om meer actie. Een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waar Kuipers deel van uitmaakt, vindt dat zorgstelsels zich beter moeten voorbereiden op klimaatverandering én hun eigen impact op het klimaat moeten verkleinen.

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'Niet alles moet altijd, niet alles kan altijd'

De drie pleiten daarom voor energiezuinigere gebouwen, minder gebruik van grondstoffen en een andere inrichting van de zorg. Meer aandacht voor preventie en passende zorg hoort daar volgens hen ook bij. Zoals zij in hun brief schrijven: "Niet alles moet altijd, niet alles kan altijd."

Door ANP

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