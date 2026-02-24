Record aantal oogletsels door vuurwerk, helft van slachtoffers is kind

De jaarwisseling van 2025-2026 kende het hoogste aantal oogletsels door vuurwerk in de afgelopen twaalf jaar. De helft van alle gewonden was 17 jaar of jonger en bij één op de drie is sprake van blijvend letsel. Dit blijkt uit cijfers van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG).

Het aantal patiënten met oogletsel is met vijftien procent gestegen. Voor oogartsen zeggen deze cijfers genoeg. De artsen pleiten al jaren voor een landelijk consumentenvuurwerkverbod. Ze kregen de laatste jaren steeds meer bijval, zowel van andere medische organisaties als van de politie, brandweer en grote gemeenten.

Oogarts vertelt over oogletsels door vuurwerk de onderstaande video:

1:09 Acht vuurwerkslachtoffers in oogziekenhuis Rotterdam

Volgende jaarwisseling

Het is de bedoeling dat tijdens de volgende jaarwisseling een landelijk consumentenvuurwerkverbod ingaat. Vuurwerkliefhebbers kunnen in verenigingsverband nog wel toestemming van de gemeente krijgen om tijdens de jaarwisseling vuurwerk af te steken. Het wordt hun niet makkelijk gemaakt, want zij moeten aan diverse voorwaarden voldoen.

Burgemeesters van verschillende steden zien deze vorm van een vuurwerkverbod niet zitten. Zij maken zich zorgen over de duidelijkheid en de handhaving van de regels.