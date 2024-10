Veel minder vitamines en mineralen in gummies dan makers claimen

De populaire multivitamines in gummyvorm blijken veel minder gezond te zijn dan gedacht. Volgens onderzoek van de Consumentenbond bevatten deze kleurrijke snoepjes voor zowel volwassenen als kinderen vaak lang niet zoveel vitamines en mineralen als fabrikanten claimen. "Fabrikanten strooien schaamteloos met onjuiste claims en misleiden daarmee consumenten," zegt de Consumentenbond.

Uit het onderzoek blijkt dat kauwtabletten vaak veel rijker zijn aan voedingsstoffen dan de gummies, die gemiddeld 2,5 keer duurder zijn. Gemiddeld missen de gummies drie tot vier van de dertien essentiële vitamines en tien van de elf belangrijke mineralen. Fabrikanten beweren dat bepaalde vitamines en mineralen, zoals ijzer en calcium, niet in de gummies zitten omdat ze de smaak of kleur negatief zouden beïnvloeden. Maar in geen enkele gummy uit het onderzoek zijn ijzer of calcium aangetroffen.

Slechtst scorende gummy

De slechtst scorende gummy voor kinderen, de Multi Kind Lijnzaadolie van Holland & Barrett, bevat slechts vijf vitamines en helemaal geen mineralen. Ook producten voor volwassenen, zoals die van Nordic en het Kruidvat, bevatten geen mineralen en slechts negen vitamines.

De Consumentenbond dringt erop aan dat fabrikanten stoppen met deze misleidende praktijken. Als dat niet gebeurt, overweegt de bond een klacht in te dienen bij de Reclame Code Commissie.

