Mirte kampt al sinds haar 11e met migraine, nieuw implantaat kan haar helpen

2,5 miljoen Nederlanders kampen met migraine. Deze chronische hoofdpijn kan een leven flink beïnvloeden, maar er gloort hoop voor deze groep. Afgelopen maandag heeft de eerste Nederlander een implantaat gekregen waardoor de migraine zou moeten afnemen. Dit is onderdeel van een studie, maar deze technologie is dringend nodig, weet ook Mirte uit Veldhoven.

De 25-jarige Mirte kampt al sinds haar 11de met heftige migraine. Ze heeft al van alles geprobeerd, maar niks slaat aan. Mirte heeft de pabo afgerond, maar kan niet meer werken. In september is ze afgekeurd. Naast wat vrijwilligerswerk zit ze eigenlijk hele dagen thuis, vertelt ze in bovenstaande video.

Dokter Frank Huygen plaatste het implantaat afgelopen maandag (niet bij Mirte, red.) en is erg tevreden over het verloop van de operatie. De implantaten hebben verschillende effecten, legt hij uit. "De duur en de ernst van de aanvallen worden minder." Volgens Huygen zijn er twee unieke dingen aan het implantaat. "Eerste is dat het draadje van de implantaat flinterdun is. Dit moet natuurlijk zo zijn, want de ruimte achter de hoofdhuid is heel smal. En ten tweede is dat de stimulator buiten het lichaam zit. Deze kunnen patiënten overal ook meenemen."

Het implantaat is alleen voor patiënten die geen andere oplossingen meer zien voor de migraine. "Dus als bijvoorbeeld medicijnen en therapie al zijn geprobeerd, maar niet helpen."

Wereldwijd beschikbaar?

Volgens Huygen zou de studie naar de werking van het implantaat over 3 tot 4 jaar afgerond kunnen zijn, maar dat is nog niet zeker. Dan is het de bedoeling dat het implantaat wereldwijd verkrijgbaar wordt, maar per land zal het verschillen hoe lang dit zal duren.