Gestegen kosten remmen toegang tot soa-consulten voor kwetsbare groepen

Het aantal consulten bij Centra Seksuele Gezondheid (CSG's) is in de eerste helft van het jaar met acht procent gedaald, zo blijkt uit de nieuwste Thermometer seksuele gezondheid van het RIVM. De daling is het sterkst zichtbaar bij vrouwen en heteroseksuele mannen, maar ook bij mannen die seks hebben met mannen is een afname te zien, al is die kleiner.

Het is belangrijk om beschermde seks te hebben om geslachtziekten te voorkomen. De grote meerderheid van de mensen vindt dat stiekem het condoom afdoen, ook wel stealthing genoemd, strafbaar moet worden (zie bovenstaande video).

Volgens het RIVM speelt de stijging van de kosten voor consulten een belangrijke rol. "De CSG's kunnen daardoor minder consulten plannen binnen hun jaarlijkse budget", meldt het instituut. Dit raakt vooral risicogroepen, zoals jongeren, mensen met een migratieachtergrond, lhbtiq+'ers en sekswerkers, aldus Soa Aids Nederland.

Minder alternatieven voor kwetsbare groepen

Soa Aids Nederland waarschuwt voor de gevolgen van de daling. Voor veel risicogroepen is een anoniem en kosteloos consult bij de CSG's vaak de enige optie, omdat zij niet naar de huisarts willen of kunnen. "Als deze groepen moeilijker toegang krijgen, neemt de kans op onbehandelde infecties toe", aldus de organisatie.

De beperkte toegang kan leiden tot meer onbehandelde soa's, wat risico's met zich meebrengt voor de volksgezondheid. Soa Aids Nederland noemt de situatie zorgwekkend en dringt aan op structurele oplossingen om de financiële drempels voor CSG’s weg te nemen.

Vorige maand maakte het Aidsfonds bekend dat er een schrikbarende stijging zichtbaar was in het aantal hiv-infecties. Opvallend daarbij is dat het aandeel jonge mannen die seks hebben met mannen (MSM) met een nieuwe hiv-diagnose toeneemt.

ANP