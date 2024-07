Lymfeklieren kunnen wel halfjaar opgezet zijn na coronaprik

In sommige gevallen hebben mensen die gevaccineerd zijn met coronaprikken, langere tijd last van opgezette lymfeklieren. Normaliter zou dit maximaal twee weken moeten aanhouden, maar bijwerkingencentrum Lareb heeft ook gevallen van een halfjaar meegemaakt.

Ze geven ook het advies toch even langs de dokter te gaan, mocht je langere tijd last hebben van opgezette lymfeklieren: "Ook al lijken aanhoudende vergrote lymfeklieren na coronavaccinatie onschuldig, huisartsbezoek blijft noodzakelijk om andere oorzaken uit te sluiten."

Tijdens de coronacrisis maakte Hart van Nederland tal van verhalen rond het dodelijke virus, ook op maatschappelijk gebied. Neem bijvoorbeeld het verhaal over eenzaamheid tijdens de lockdowns en de crisis in zijn algeheel. Bekijk het in de video bovenaan deze pagina.

Lees ook: Aantal coronabesmettingen loopt weer op

Nieuwe vaccinatieronde

Tot 16 augustus vorig jaar heeft Lareb 67 meldingen ontvangen van lymfeklieren die na coronavaccinatie langer dan een halfjaar opgezet bleven. Een opgezette lymfeklier kan ook duiden op heel andere, ernstige oorzaken. Daarom dus ook het advies een dokter in te schakelen.

Komend najaar staat er weer een nieuwe vaccinatieronde tegen het virus op het programma. In principe is deze bedoeld voor mensen van 60 jaar en ouder, zorgmedewerkers en griepprikontvangers, maar mocht je om wat voor reden dan ook ook een prik willen en jonger zijn, dan kan dat.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP