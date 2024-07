Aantal coronabesmettingen loopt weer op

Het coronavirus verspreidt zich weer door het land, na maanden van rust. Het aantal besmettingen loopt relatief snel op.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) volgt de verspreiding van het virus door het rioolwater te meten. Het gemiddelde aantal coronadeeltjes lag vorige week 33 procent hoger dan de week ervoor. In de afgelopen maand zijn de concentraties verviervoudigd. Het aantal virusdeeltjes ligt nu op het hoogste niveau sinds begin januari.

Op de RIVM-site Infectieradar geven meer mensen door dat hun coronatest positief was. Zo'n 1 procent van alle deelnemers meldde vorige week een besmetting, twee keer zoveel als de week ervoor. Ook dat percentage was sinds het begin van het jaar niet zo hoog. Het totale aantal deelnemers is wel laag, zegt het RIVM erbij.

