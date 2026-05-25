Kwart van 65-plussers viel het afgelopen jaar

Vandaag, 07:35

Veel 65-plussers zijn dit jaar gevallen door ouderdomsklachten. Ondanks de grote impact, praten ze er lang niet allemaal over. Zelfs als ze vaker vallen, gaan ze een gesprek uit de weg. Tot grote ergernis en zorgen van hun kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 16.000 65-plussers en ongeveer 5.000 kinderen van 65-plussers.

Vallen op hoge leeftijd is een groot probleem, voor ouderen zelf, voor hun kinderen die vaak in angst leven, maar ook voor de samenleving. VeiligheidNL becijferde in 2020 dat valongelukken de zorg jaarlijks 1 miljard euro kosten en dat dat door vergrijzing kan oplopen tot 2,4 miljard euro per jaar.

Ook afgelopen jaar vielen veel 65-plussers (26 procent) door ouderdomsklachten. 1 op de 10 (11 procent) viel zelfs meerdere keren. Het vaakst gebeurt dat thuis, als ze alleen zijn.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

