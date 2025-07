Krentenbaard grijpt om zich heen bij kinderen: flinke piek in huisartsbezoeken

Het aantal kinderen met krentenbaard is de afgelopen vier weken flink toegenomen. Steeds meer ouders kloppen aan bij de huisarts omdat hun kind last heeft van deze besmettelijke huidinfectie. Vooral in de zomer duikt de aandoening vaker op, maar het huidige aantal meldingen ligt ver boven dat van vorig jaar.

Volgens cijfers van onderzoeksinstituut Nivel gingen vorige week bijna 300 van elke 100.000 kinderen onder de 15 jaar met krentenbaard naar de huisarts. Dat is een flinke stijging ten opzichte van een week eerder, toen het er ruim 200 waren. De week dáárvoor lag het aantal meldingen nog op zo’n 150, vergelijkbaar met het niveau van vorig jaar rond deze tijd.

Krentenbaard, ook wel impetigo genoemd, is een ontsteking van de huid. Kinderen krijgen daarbij last van wondjes, rode plekjes of blaasjes die gele korstjes vormen. Vooral het vocht uit deze blaasjes is erg besmettelijk, waardoor de infectie zich snel verspreidt.

Bacterie verspreidt zich snel in zomermaanden

De huidaandoening komt vooral voor bij jonge kinderen, en dan met name in de zomer. Dat komt doordat krentenbaard zich makkelijk verspreidt bij warm weer, zeker als kinderen veel met elkaar in contact zijn, zoals op het kinderdagverblijf of op zomerkamp.

Huisartsen adviseren om kinderen met krentenbaard thuis te houden totdat de wondjes zijn opgedroogd. Bij twijfel of verergering van de klachten wordt geadviseerd om contact op te nemen met een arts.

