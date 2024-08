Veel kinderen hebben nu krentenbaard: dit kun je doen om het te voorkomen

Veel kinderen hebben op dit moment last van krentenbaard. Dat is een ontsteking van de huid, waarbij wondjes, rode plekjes of blaasjes met gele korstjes ontstaan. Krentenbaard is besmettelijk, dus het is belangrijk om te weten hoe je dit kunt voorkomen.

Onderzoeksinstituut Nivel, dat de gegevens van huisartsen registreert, geeft geen verklaring voor de toename, maar zegt wel dat dit vaak in de zomer gebeurt.

Krentenbaard komt vooral voor bij jonge kinderen. Van elke 100.000 kinderen van 4 jaar of jonger gingen vorige week ongeveer vijfhonderd met krentenbaard naar de huisarts. Dat is het hoogste aantal van de afgelopen jaren. Verder gingen ongeveer driehonderd van de 100.000 kinderen van 5 tot en met 14 jaar met krentenbaard naar de huisarts.

Bacteriën kunnen heel ziek maken, weet ook Joyce Hosemans. Zij werd geïnfecteerd met een vleesetende bacterie (zie bovenstaande video).

Besmettelijk

Krentenbaard kun je herkennen aan rode vlekken of bultjes die ontstaan in het gezicht, vooral bij de neus en de mond. De ontsteking begint soms op een plek waar al een wondje zit. Die bultjes worden blaasjes met vocht erin, en als die blaasjes open gaan, worden het natte plekjes met gele korstjes. Deze plekken kunnen snel groter worden.

Het vocht dat in de blaasjes zit, is erg besmettelijk. Door aan de plekken te zitten, komt de bacterie op de handen, waardoor je jezelf op andere plekken op je lichaam kunt besmetten. Ook kan het op bijvoorbeeld speelgoed en andere spullen terechtkomen, waardoor iemand anders weer besmet kan raken. Door hoesten, niezen en praten kun je iemand anders ook besmetten.

Voorkomen

Iedereen kan krentenbaard krijgen, maar meestal krijgen jonge kinderen het. De kans op krentenbaard is groter als de huid al kapot is door bijvoorbeeld een muggenbult, eczeem, waterpokken of schaafwondjes.

Als je krentenbaard hebt, raak het vocht uit de blaasjes dan niet aan. Doe je dat wel, was je handen dan direct. Plak geen pleisters op de plekken. Probeer de plekken zoveel mogelijk te bedekken met kleding.

Als je krentenbaard wilt voorkomen, gebruik dan een papieren zakdoek die je direct weggooit. Was daarna je handen. Houd verder pasgeboren baby's uit de buurt van hoestende en niezende mensen. Was regelmatig je handen, zeker na een flinke hoest- en niesbui. Houd tot slot je nagels kort.