Kookadvies voor kraanwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht opgeheven

Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht kunnen weer gewoon kraanwater gebruiken, zonder het eerst te koken. "Uit tests blijkt dat het kraanwater volledig betrouwbaar en dus veilig is", laten de veiligheidsregio en drinkwaterbedrijf Evides weten.

Omdat vrijdag een E. coli-bacterie was aangetroffen, hadden drinkwaterbedrijven Evides en Oasen uit voorzorg het advies gegeven om al het water voor gebruik te koken. De verwachting was dat dit zeker drie dagen zou duren, maar het advies is na "aanvullend onderzoek en extra controles" zaterdagavond alweer opgeheven.

De bedrijven concluderen dat de bacterie niet meer in het water zit. Hoe de bacterie er in de eerste plaats in terecht is gekomen, is niet duidelijk. Daar volgt nog nader onderzoek naar, laat een woordvoerster van Evides weten.

Wat is de E. coli-bacterie?

Darmbacterie E. coli is meestal onschuldig, maar kan ook diarree, misselijkheid en braken veroorzaken. Onder meer ouderen en jonge kinderen lopen daarop meer risico.

Inwoners van Apeldoorn werden begin oktober 2024 ook gewaarschuwd voor E. coli in het drinkwater. In de bovenstaande video is te zien hoe zij met het kookadvies omgingen.