De inzamelingsactie van vrienden, collega's, leerlingen en familie van de ernstig zieke Maarten Passet krijgt veel steun: sinds de lancering eind oktober is inmiddels de grens van 100.000 euro gepasseerd.

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Maarten en zijn vrouw Ümran, die 20 maanden geleden ouders werden van zoontje Adam, kunnen het nog nauwelijks geloven, laten ze vrijdag weten op GoFundMe: "Een ongelooflijk bedrag, mogelijk gemaakt door de enorme vrijgevigheid en betrokkenheid van zoveel mensen. We zijn iedereen die heeft gedoneerd, gedeeld of op een andere manier heeft geholpen ontzettend dankbaar."

De hoogste donatie tot nu toe, 10.000 euro, is gedaan door Stichting Hand In Hand. Ook kwam er een bijzondere bijdrage van de collega's, leerlingen en ouders van de school van Maarten, die zich tijdens de Kazel Expo massaal hebben ingezet. Het echtpaar bedankt vrijdag ook Hart van Nederland voor het verspreiden van het verhaal.

Gent en Houston

Maarten laat weten dat er al concrete stappen worden gezet: "Over twee weken start mijn chemotherapie in UZ Gent. In april staat vervolgens een afspraak gepland bij MD Anderson in Houston."

"Gedurende deze periode houden we ook de behandelmogelijkheden in Turkije achter de hand, als een financieel toegankelijker alternatief voor bepaalde behandelingen."

Endeldarmkanker

Eind oktober kreeg Passet het nieuws dat de endeldarmkanker die eerder dit jaar bij hem werd vastgesteld, niet meer te genezen is. Ondanks dit bericht willen Maarten en zijn vrouw niet opgeven zonder het elders nog te hebben geprobeerd.

Die behandelingen buiten Nederland bestaan, maar zijn enorm kostbaar en worden in Nederland niet aangeboden of vergoed. Daarom is er een inzamelingsactie gestart. In totaal hopen ze 275.000 euro op te halen.