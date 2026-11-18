Leerlingen en collega's van Maarten Passet (44), rector van het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College, zetten op dit moment alles op alles om hun geliefde rector te helpen. Een maand geleden werd het leven van Maarten namelijk op zijn kop gezet. Toen hoorde hij dat hij uitgezaaide endeldarmkanker heeft en uitbehandeld is in Nederland.

Daarom wordt nu geld ingezameld voor mogelijke behandelingen in het buitenland, waarvoor naar schatting 275.000 euro nodig is. De betrokkenheid van de middelbare school, waar Maarten zelf ook ooit op zat, is hartverwarmend. De leerlingen en collega's haalden met acties al tienduizenden euro's op. En er staan zelfs nog meer initiatieven op de planning.

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Hartverwarmend

Maarten zoekt intussen naar medische hulp in het buitenland: "Ik ben als patiënt aangenomen in het Universitair Ziekenhuis Gent. Daar wil ik beginnen met chemotherapie. Dat duurt tussen de twee en zes maanden. Daarna wil ik naar Turkije voor lokale behandelingen: het wegsnijden van tumoren, bestralingen en andere behandelingen. Ik heb zelfs nog het plan om naar Houston in Texas te gaan. Daar zit het beste kankercentrum van de wereld."

Maar dit kost grof geld. Daarom betekent de steun van zijn leerlingen en collega's ontzettend veel voor de jonge vader die vooral hoopt op meer tijd met zijn vrouw Ümran en hun 20 maanden jonge zoontje Adam: "Het is hartverwarmend om te zien dat ze willen helpen. De inzamelingsactie gaat als een trein, maar er is nog wel meer geld nodig. De behandelingen kosten namelijk bakken met geld."