Honderdduizenden doen online diabetes-test: zo check je jouw risico

Meer dan 200.000 mensen hebben in één dag de Diabetes Risicotest ingevuld op de website van het Diabetes Fonds. Dat is een heel hoog aantal. Normaal gesproken gaat het om slechts enkele honderden tests per dag.

"Dat is een heel groot aantal mensen", laat een woordvoerster van het fonds weten. De enorme toename volgt op nieuw onderzoek naar het aantal Nederlanders dat zonder het te weten diabetes type 2 heeft. Volgens wetenschappers die in opdracht van het fonds onderzoek deden, gaat het om zo' n 400.000 mensen.

Test

De online test stelt vragen over iemands achtergrond en leefstijl. Op basis daarvan wordt berekend of iemand een verhoogd risico heeft op diabetes type 2. De organisatie spreekt van een belangrijke stap. "Het betekent namelijk dat al deze mensen weten wat hun risico op diabetes type 2 is. We hebben veel mensen bewust kunnen maken van hun risico."

De grote belangstelling laat volgens het fonds zien dat het onderwerp leeft. Zeker nu duidelijk is geworden dat een grote groep mensen mogelijk rondloopt met de ziekte zonder dat te weten.

400.000 Nederlanders weten het niet

Diabetes type 2 kan lange tijd onopgemerkt blijven. Klachten zijn niet altijd direct duidelijk. Juist daarom is inzicht in het eigen risico volgens het fonds belangrijk. "Weten waar je staat is heel belangrijk om verdere gezondheidsschade te beperken en de ziekte mogelijk nog te voorkomen", voegt de woordvoerster eraan toe.

De test is gratis online in te vullen via de website van het Diabetes Fonds.