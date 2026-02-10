Volg Hart van Nederland
Diabetes zonder dat je het weet: deze factoren vergroten het risico op type 2

Zorg

Vandaag, 15:55

Zonder dat ze het weten, hebben honderdduizenden Nederlanders diabetes type 2. Dit blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van het Diabetes Fonds. Mensen met diabetes hebben te hoge bloedsuikerwaarden. Wie daar niet voor wordt behandeld, kan ernstige en blijvende gezondheidsschade oplopen. Directeur Diena Halbertsma legt uit welke factoren het risico vergroten.

Voor veel mensen is het aan het begin helemaal niet duidelijk dat ze diabetes type 2 hebben. Dat komt doordat de eerste klachten doorgaans vaag zijn, legt het Diabetes Fonds uit. "Vermoeidheid, dorst, vaker plassen. Signalen waar de meeste mensen niet direct mee naar de dokter gaan."

Factoren

Halbertsma noemt de cijfers uit het nieuwe onderzoek ernstig: "400.000 mensen hebben zonder dat ze het weten diabetes type 2." Type 2 neemt volgens Halbertsma ernstige gezondheidsrisico's met zich mee. "Je kan schade aan hart- en bloedvaten krijgen, wat weer kan leiden tot hart- en vaatziektes, nierfalen, zenuwschade." Halbertsma legt vertelt in de video bovenaan dit artikel welke belangrijke factoren de risico op diabetes vergroten.

Op de website van het Diabetes Fonds staat een test waarmee mensen hun risico kunnen bepalen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

