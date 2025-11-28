Autisme komt echt niet door vaccinaties, benadrukt Lareb

Een opvallende wijziging op de website van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC zorgt opnieuw voor verwarring over vaccinaties en autisme. Bijwerkingencentrum Lareb uit Den Bosch maakt duidelijk dat er niets is veranderd in wat wetenschappers al jaren weten: prikken veroorzaken geen autisme. Het centrum zegt dat vrijdag nog eens nadrukkelijk.

De CDC stelde jarenlang, net als Lareb, dat vaccinaties géén oorzaak zijn van autismespectrumstoornissen. Vorige week stond er plots een andere zin op de Amerikaanse site: dat "niet is uitgesloten dat het vaccineren van kinderen autisme veroorzaakt". Volgens Amerikaanse media zou minister van Volksgezondheid Robert F. Kennedy jr., bekend om zijn kritische houding tegenover vaccins, betrokken zijn geweest bij deze aanpassing.

'Tekst klopt niet'

Het Lareb reageert zonder omwegen. Volgens het centrum klopt de nieuwe tekst simpelweg niet. “Er zijn veel onderzoeken van hoge kwaliteit die aantonen dat vaccinaties geen autisme veroorzaken”, stelt Lareb. Ook benadrukt het centrum dat het aantal prikken geen rol speelt bij het ontstaan van autisme.

Daarnaast wijst het Lareb erop dat wetenschappelijke studies laten zien dat vaccinaties tijdens de zwangerschap evenmin leiden tot autisme bij het kind. De organisatie herhaalt dat stevige data dit keer op keer bevestigen, en dat er geen reden is om aan de veiligheid van inentingen te twijfelen.