Vanaf december geen medische rijbewijskeuringen meer bij AD(H)D en autisme

Verkeer

Vandaag, 17:25

Mensen met ADHD, ADD of autisme worden vanaf 1 december niet meer doorverwezen naar een medisch specialist voor een rijbewijskeuring. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) sorteert daarmee alvast voor op nieuwe regelgeving.

Door de nieuwe regels hoeven mensen met die diagnoses geen verplichte medische keuring meer te ondergaan om hun rijbewijs te bemachtigen. De aanpassing om AD(H)D en autisme te verwijderen uit de gezondheidsverklaring gaat waarschijnlijk op 1 april 2025 in. De verklaring is een vragenlijst waarmee het CBR vaststelt of iemand gezond genoeg is om te rijden.

Tot de nieuwe regelgeving er is, moeten de vragen over AD(H)D en autisme nog wel beantwoord worden. Maar mensen met die diagnoses worden tijdens de overgangsperiode vanaf 1 december dus niet meer doorverwezen voor een medische keuring, mits ze geen andere aandoeningen hebben.

Disproportioneel

Het CBR constateerde eerder dat de keuringen disproportioneel zijn. Anne Laird, hoofd Medische Zaken bij het CBR, meldt dat het voorbereiden van de wijziging tijd kost. "Omdat de aandoening zelf niet verandert en we het verantwoord achten, hebben we besloten de verplichte keuring al per 1 december 2025 te laten vervallen. Zo bieden we duidelijkheid aan de doelgroep en voorkomen we dat mensen onnodig lang moeten wachten om hun rijbewijs te kunnen halen", aldus Laird.

Door ANP

