Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Patiënt in Radboudumc blijkt geen ebola te hebben

Zorg

Vandaag, 20:33

Link gekopieerd

Een patiënt die vrijdagavond werd opgenomen in het Radboudumc in Nijmegen vanwege een mogelijke besmetting met ebola, blijkt het virus niet te hebben. Dat meldt het ziekenhuis zaterdagavond na bloedonderzoek.

De patiënt werd opgenomen op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding. Er was volgens het Radboudumc sprake van een lage verdenking op ebola. Daarom werd de patiënt ondergebracht in de speciaal ingerichte High Level Isolation Unit van het ziekenhuis.

Wat is Ebola?

Ebola is een zeldzame maar zeer besmettelijke virusziekte die ernstige klachten kan veroorzaken, zoals hoge koorts, spierpijn, diarree en inwendige bloedingen. Mensen raken besmet door direct contact met lichaamsvloeistoffen van een besmet persoon of dier.

De ziekte heeft een hoog sterftecijfer en uitbraken zorgen vaker voor grote zorgen in delen van Afrika.

Uitslag van bloedonderzoek

Uit het definitieve bloedonderzoek blijkt nu dat de patiënt negatief is getest op ebola. Dat betekent dat er geen sprake is van een besmetting met het virus. De patiënt krijgt inmiddels zorg op een normale verpleegafdeling.

Zaterdagochtend liet het ziekenhuis nog weten dat de definitieve uitslag later in het weekend werd verwacht. Die uitslag kwam zaterdagavond alsnog binnen.

Lees ook

Radboudumc neemt patiënt met mogelijke ebola-infectie op in isolatie
Radboudumc neemt patiënt met mogelijke ebola-infectie op in isolatie

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.