Patiënt in Radboudumc blijkt geen ebola te hebben

Een patiënt die vrijdagavond werd opgenomen in het Radboudumc in Nijmegen vanwege een mogelijke besmetting met ebola, blijkt het virus niet te hebben. Dat meldt het ziekenhuis zaterdagavond na bloedonderzoek.

De patiënt werd opgenomen op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding. Er was volgens het Radboudumc sprake van een lage verdenking op ebola. Daarom werd de patiënt ondergebracht in de speciaal ingerichte High Level Isolation Unit van het ziekenhuis.

Wat is Ebola? Ebola is een zeldzame maar zeer besmettelijke virusziekte die ernstige klachten kan veroorzaken, zoals hoge koorts, spierpijn, diarree en inwendige bloedingen. Mensen raken besmet door direct contact met lichaamsvloeistoffen van een besmet persoon of dier. De ziekte heeft een hoog sterftecijfer en uitbraken zorgen vaker voor grote zorgen in delen van Afrika.

Uitslag van bloedonderzoek

Uit het definitieve bloedonderzoek blijkt nu dat de patiënt negatief is getest op ebola. Dat betekent dat er geen sprake is van een besmetting met het virus. De patiënt krijgt inmiddels zorg op een normale verpleegafdeling.

Zaterdagochtend liet het ziekenhuis nog weten dat de definitieve uitslag later in het weekend werd verwacht. Die uitslag kwam zaterdagavond alsnog binnen.