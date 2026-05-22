Radboudumc neemt patiënt met mogelijke ebola-infectie op in isolatie

Vandaag, 15:18

Het Radboudumc in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen met een lage verdenking op ebola. Dat bevestigt een woordvoerder namens het ziekenhuis aan Hart van Nederland. De patiënt ligt op de zogenoemde 'High Level Isolation Unit', een speciaal ingerichte afdeling voor ernstige infectieziekten zoals Ebola.

Volgens het ziekenhuis gebeurt dat op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding. De patiënt krijgt daar diagnostiek en medische zorg, zodat onderzocht kan worden of daadwerkelijk sprake is van ebola. Volgens het ziekenhuis wordt de uitslag daarvan in de loop van het weekend verwacht.

Wat is Ebola?

Ebola is een zeldzame maar zeer besmettelijke virusziekte die ernstige klachten kan veroorzaken, zoals hoge koorts, spierpijn, diarree en inwendige bloedingen. Mensen raken besmet door direct contact met lichaamsvloeistoffen van een besmet persoon of dier.

De ziekte heeft een hoog sterftecijfer en uitbraken zorgen vaker voor grote zorgen in delen van Afrika.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan niet zeggen hoe de patiënt het maakt, of het om een Nederlander gaat en of er maatregelen worden genomen aan de hand van de mogelijke besmetting. De woordvoerder van zorgminister Sophie Hermans laat weten dat die vragen voor het RIVM en het ziekenhuis zijn.

Rode Kruis waarschuwt voor snelle verspreiding virus

Deze week waarschuwde het Rode Kruis al over de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen. De hulporganisatie zegt dringend extra geld en middelen nodig te hebben voor de bestrijding van het virus en is daarom een inzamelingsactie gestart via giro 7244.

"Elke minuut telt, want het virus verspreidt razendsnel en is extreem dodelijk", zegt het Rode Kruis. Volgens de organisatie bestaat de vrees dat mogelijk al duizenden mensen besmet zijn geraakt of risico lopen op besmetting. Ook na overlijden blijft het virus besmettelijk, waardoor beschermende materialen nodig zijn voor veilige begrafenissen.

Door Redactie Hart van Nederland

