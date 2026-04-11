'Horrortehuis per direct dicht: bewoners moeten halsoverkop weg'

Zorg

Vandaag, 14:50

De veelbesproken zorginstelling Huize Rhederpark in De Steeg is per direct gesloten. Burgemeester Carol van Eert greep vrijdag in en liet alle bewoners nog dezelfde dag overplaatsen, meldt het AD. Volgens hem was de situatie zo onveilig dat langer wachten geen optie meer was.

Eerder deed een dochter van een bewoner anoniem haar verhaal. Dat zie je in bovenstaande video.

De maatregel volgde na een bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Menzis Zorgkantoor. De problemen die al langer speelden, bleken nog altijd niet opgelost. "Ik kan niet vaststellen dat de veiligheid van de bewoners en de directe omgeving op dit moment voldoende kan worden gegarandeerd", zegt Van Eert tegen de krant.

De burgemeester noemt het een uitzonderlijke stap. De inspectie had de zorginstelling nog enkele weken de tijd gegeven om orde op zaken te stellen, maar dat vond hij te risicovol.

Wat gebeurt er met de bewoners?

Alle bewoners zijn inmiddels ondergebracht bij een andere zorginstelling in de regio. Daar verblijven ze voorlopig samen, zodat de overgang zo rustig mogelijk verloopt. Volgens de burgemeester is alles erop gericht om de zorg snel weer op niveau te krijgen.

Het AD onthulde eerder dat er binnen het tehuis sprake was van ernstige misstanden, waaronder slechte zorg, ongedierte, fraude en grensoverschrijdend gedrag. Ook zouden bewoners dagenlang in ontlasting liggen.

Door Redactie Hart van Nederland

