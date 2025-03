Geen mondkapje, maar een rode feestneus aan bed: CliniClowns krijgen nieuwe rol

Deze maand slaan Rijnstate en CliniClowns de handen ineen voor een pilot die de rol van de CliniClowns in de zorg voor kinderen verder uitbouwt. De hele maand maart zijn de clowns elke werkdag op de kinderafdeling, de dagbehandeling en de spoedeisende hulp.

Dit keer nemen ze een veel actievere rol op zich, door niet alleen afleiding te bieden, maar ook samen te werken met het zorgteam om angst, pijn en stress te verminderen bij kinderen.

Benieuwd hoe de CliniClowns hun nieuwe rol oppakken? Bekijk de bovenstaande video!

De CliniClowns sluiten zich aan bij het zorgoverleg en helpen bijvoorbeeld bij het inbrengen van een infuus of het verwijderen van gips. Sigrid Bouma, teammanager van het Kindercentrum, heeft hoge verwachtingen van de pilot. "We hopen door de CliniClowns meer te betrekken dat kinderen minder angst en pijn ervaren tijdens een behandeling", vertelt ze

Tijdens de pilot meten onderzoekers van de HAN de effecten van deze nieuwe samenwerking. In april wordt gekeken of de nieuwe samenwerking kan worden voortgezet en structureel kan worden ingebouwd in de zorg.