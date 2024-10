Flink cashen met medicijnonderzoek: steeds meer mensen willen proefkonijn zijn

Geld verdienen om medicijnen uit te proberen: het gebeurt steeds vaker, vooral sinds de coronacrisis. Eén van de grootste onderzoekcentra van Europa zit in Groningen, en daar is het aantal aanmeldingen in vier jaar tijd meer dan verdubbeld. Vooral jongeren en studenten zijn een belangrijke doelgroep. En hoewel geld niet de hoofdreden zou moeten zijn, speelt dat weldegelijk een belangrijke rol.

Volgens directeur van ICON Geneesmiddelenonderzoek in Groningen Perry de Jongh doet 60 procent mee aan de onderzoeken voor de vergoeding. 40 procent doet mee vanwege persoonlijke overwegingen, bijvoorbeeld omdat ze zelf of een familielid ziek zijn geweest.

Geld verdienen

Wieke Rasing heeft al vaak meegedaan aan zo'n onderzoek. Ze had geld nodig voor reizen, vertelt ze tegen Hart van Nederland: "Ik wilde snel geld verdienen. Het is mooi meegenomen dat je tegelijkertijd mensen en de wetenschap helpt."

Medisch ethica Lieke van der Scheer ziet ook dat de vergoeding een belangrijke rol speelt. Ze benadrukt dat het echter cruciaal is dat deelnemers goed op de hoogte zijn van de risico’s: "De vergoeding is minder belangrijk dan goed geïnformeerd zijn", zegt ze tegen Hart van Nederland. Rasing weet dat een uitgebreide medische keuring een belangrijk onderdeel van het proces is. "Je bloed, urine en hart worden allemaal getest voordat je mag meedoen. Dus je weet ook meteen of je gezond bent."

Populair

De onderzoeken richten zich op de vroege fase van geneesmiddelenontwikkeling. “We testen nieuwe medicijnen op gezonde deelnemers om te zien hoe het lichaam reageert", zegt hij tegen Hart van Nederland. Steeds meer mensen melden zich ervoor aan. Niet alleen door de marketing van ICON en mond-tot-mondreclame, maar ook de coronapandemie heeft invloed gehad. Vooral onder jongeren is geneesmiddelenonderzoek populair, omdat zij tijdens het onderzoek kunnen studeren of ontspannen.

Hoewel financiële prikkels vaak de eerste reden zijn om mee te doen, speelt ook het maatschappelijke belang een grote rol. Dankzij deze onderzoeken worden nieuwe medicijnen ontwikkeld die uiteindelijk levens kunnen redden.