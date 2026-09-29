Ernstig oogletsel door padelbal: artsen pleiten voor veiligheidsbril

Oogartsen waarschuwen voor een toename van oogletsel door padel. Spelers krijgen steeds vaker een bal tegen hun oog, met soms blijvende problemen met het zicht tot gevolg. Artsen adviseren daarom om tijdens het padellen een veiligheidsbril te dragen, schrijft het AD.

Padel is razend populair. 20 jaar geleden opende de eerste padelbaan in Nederland, inmiddels zijn het er ruim 3500. Maar met de groeiende populariteit nemen ook de zorgen bij artsen toe.

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Bal past precies in oogkas

Oogartsen zien in het hele land een stijging van het aantal oogblessures door padel. De bal kan snelheden tot 100 kilometer per uur bereiken en past volgens artsen precies in de oogkas. Een harde klap kan daardoor ernstig oogletsel veroorzaken.

Oogarts Ruud van der Pol van het Alrijne ziekenhuis legt in De 538 Ochtendshow uit: "De bal is even groot als en tennisbal, alleen de afstanden op de padelbaan zijn korter en de richtingen zijn onberekenbaar. Dan kan een bal via het oogbot het oog raken."

In onderstaande video vertelt Van der Pol dat het aantal slachtoffers dat hij in het ziekenhuis ziet sterk toeneemt:

4:07 Padel spelen is voortaan een bril op?

Waarom is de bal onvoorspelbaar bij padel? De padelbal is vooral onvoorspelbaarder dan bij bijvoorbeeld tennis doordat de glazen wanden onderdeel zijn van het spel. Na een stuit kan de bal tegen het glas komen en vervolgens onder een andere hoek terug het veld in schieten. Spelers kunnen de bal zelfs via hun eigen wand terugslaan. Daar komt bij dat je met vier spelers op een relatief kleine baan staat en de bal hard wordt geslagen. Je moet dus niet alleen rekening houden met de speler tegenover je, maar ook met ballen die via het glas onverwacht van richting veranderen.

Veiligheidsbril

Artsen willen spelers daarom bewuster maken van de risico's. Ze pleiten voor het dragen van een veiligheidsbril, zoals dat ook bij squash gebeurt. "Dat werkt fantastisch", aldus Van der Pol. De oogarts vergelijkt een veiligheidsbril voor sporten met een vuurwerkbril. "Als je maar iets hebt wat je oog beschermt."