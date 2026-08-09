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Van kerk naar padelbaan: kerken krijgen de opvallendste bestemmingen

Beleid

Vandaag, 20:59

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Een trampolinepark, een padelbaan, een sportschool of zelfs een sushirestaurant: kerken die niet meer door de parochie worden gebruikt, krijgen steeds vaker een herbestemming. Volgens cijfers van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed sluiten elk jaar ongeveer 75 kerkgebouwen in Nederland haar deuren.

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Uit het Hart van Nederland-Panel blijkt dat twee derde van de Nederlanders het niet erg vindt als de kerk na sluiting wordt omgedoopt tot bibliotheek, cultureel centrum of woningen. Minder populaire herbestemming zijn sportscholen, discotheken of horecagelenheden, zoals een bierbrouwerij.

Kerk wordt padelbaan in Arnhem

Medewerkers van de Holy Padel, een padelbaan in de voormalig Sint-Jozefkerk in Arnhem, vinden het juist een uitkomst: "We krijgen bezoekers van over de hele wereld," vertelt sportinstructeur Olaf van Baars aan Hart van Nederland.

Door Redactie Hart van Nederland
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