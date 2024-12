Verstandelijk beperkte dochter van Kees lijdt al maanden aan kiespijn: 'Wachttijden onacceptabel'

Kees uit Almere trekt aan de bel over de schrijnende situatie van zijn 29-jarige verstandelijk en lichamelijk beperkte dochter Romana. De vrouw, die door een genetische afwijking het niveau van een kind van anderhalf jaar oud heeft, heeft al maanden ernstige kiespijn. Haar vader beschrijft de situatie als 'te bizar voor woorden' en noemt de wachttijden voor gespecialiseerde zorg onacceptabel.

De vrouw verblijft in een instelling van Triade Vitree en is afhankelijk van pijnstillers, maar deze bieden onvoldoende verlichting. Een oplossing via het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) in Almere is niet mogelijk, omdat dit centrum gesloten is. Het dichtstbijzijnde alternatief, het UMC Utrecht, heeft een wachttijd van maar liefst negen maanden.

Via bemiddeling van de zorgverzekeraar werd een alternatief gevonden in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Hier kan de vrouw in januari 2025 een intake krijgen, met een mogelijke behandeling in maart. Hoewel dit vijf maanden eerder is dan Utrecht, blijft de vader verbijsterd over de lange wachttijden. "We moeten blij zijn met vier maanden wachten. Hoe is dit mogelijk in een land als Nederland?"

'Failliet van de Nederlandse zorg'

Ook zorgprofessionals tonen zich bezorgd. Een kaakchirurg in het Flevoziekenhuis probeerde de vrouw te helpen, maar zij weigerde haar mond te openen door de pijn en angst. De kaakchirurg gaf aan dat deze situatie het failliet van de Nederlandse zorg aantoont.

Ondertussen verslechtert de gezondheid van de vrouw. Door de pijn slaapt ze slecht en is ze kilo's afgevallen.