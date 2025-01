Einde verhaal voor vuurwerk? Alle ziekenhuizen steunen verbod

Alle Nederlandse ziekenhuizen steunen de oproep van gemeentes voor een vuurwerkverbod, meldt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) op haar website. "De vuurwerktraditie heeft een ernstige schaduwkant die volledig te vermijden is, maar die blijvende gevolgen heeft voor de slachtoffers, vaak onschuldige omstanders. Het kost levens en onterecht veel zorggeld," aldus de NVZ.

Ook de academische ziekenhuizen steunen dit standpunt. "Als academische ziekenhuizen bieden we zorg aan iedereen die deze nodig heeft, ongeacht de oorzaak van ziekte of verwonding. Toch groeit onze bezorgdheid over vuurwerkslachtoffers, die te voorkomen zouden zijn.

Teun verloor zijn oog door vuurwerk, toch is hij niet per se voor een vuurwerkverbod. Bekijk het in de video bovenaan dit artikel.

Onschuldige omstanders

Bijna de helft van de slachtoffers zijn onschuldige omstanders, waaronder veel kinderen. De prijs die de maatschappij betaalt voor de vuurwerktraditie is vanuit gezondheidsoogpunt veel te hoog," zegt Helen Mertens, voorzitter van de NFU, de koepelorganisatie van de Nederlandse umc's.

Ad Melkert, voorzitter van de NVZ, benadrukt dat de zorg al onder enorme druk staat en dat alles gedaan moet worden om deze te verlichten. Ronald Henry, internist acute geneeskunde en hoofd van de Spoedeisende Hulp in het Maastricht UMC+, vertelt over de zware gevolgen van vuurwerk tijdens de afgelopen jaarwisseling.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

"We zagen naast ernstige aangezichtsverwondingen ook zware handletsels, waaronder amputaties, en enkele IC-opnames. Zorgverleners van bijna alle specialismen moesten 's nachts en de volgende dag worden opgeroepen, waaronder traumachirurgen, oogartsen, plastisch chirurgen en specialisten voor aangezichts- en kaakchirurgie, zowel voor volwassenen als kinderen. Ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en ok-assistenten, moesten in actie komen."

ANP