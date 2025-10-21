Eerste besmetting nieuwe variant apenpokken in Nederland aangetroffen

Een nieuwe variant van mpox, ook wel het apenpokkenvirus genoemd, is aangetroffen in Nederland. De man die het heeft opgelopen was niet gevaccineerd en is ook niet recentelijk naar het buitenland geweest. Hoe hij toch het virus heeft gekregen, is niet bekend.

Wel benadrukt demissionair zorgminister Jan Anthonie Bruijn (VVD) dinsdag in een Kamerbrief dat de man seks had met mannen. Deze groep heeft wel een hoger risico voor deze pokken. De kans op verspreiding lijkt klein, maar de besmette man zit wel in isolatie. De GGD is bezig met bron - en contactenonderzoek. Apenpokken is geen geslachtsziekte, maar kan makkelijk verspreid worden door huid-op-huid contact.

Eerder spraken wij Nick, die apenpokken kreeg:

2:17 Nick kreeg de apenpokken: 'Je hoeft je er niet voor te schamen'

In de gaten houden

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO en het Europese bureau voor de infectieziektebestrijding ECDC houden de situatie in de gaten In Spanje en de Verenigde staten zijn ook recent bestemmingen gevonden. In 2022 was er wereldwijd een uitbraak, met variant 2b. Toen waren er 1300 mensen besmet geraakt in ons land. Viroloog Marion Koopmans gaven erna aan dat een nieuwe variant ook in ons land kon opduiken.

De klachten van mpox zijn koorts, hoofdppijn, spierpijn en een algeheel gevoel van ongemak en zwakte. Na een paar dagen ontstaan er blaasjes op de huid.