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Hulpverlener raakt besmet met ebola in Congo, wordt in Nederland behandeld

Hulpverlener raakt besmet met ebola in Congo, wordt in Nederland behandeld

Zorg

Vandaag, 14:23

Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen (AzG) krijgt een behandeling in Nederland. Dat maakte de medische hulporganisatie bekend. De medewerker, van wie de identiteit niet bekend wordt gemaakt, raakte besmet tijdens een uitzending in de Democratische Republiek Congo.

De patiënt wordt donderdag opgenomen in ziekenhuis LUMC in Leiden, laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten.

Wat is Ebola?

Ebola is een zeldzame maar zeer besmettelijke virusziekte die ernstige klachten kan veroorzaken, zoals hoge koorts, spierpijn, diarree en inwendige bloedingen. Mensen raken besmet door direct contact met lichaamsvloeistoffen van een besmet persoon of dier.

De ziekte heeft een hoog sterftecijfer en uitbraken zorgen vaker voor grote zorgen in delen van Afrika.

AzG zegt erg mee te leven "met deze medewerker die, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, besmet is geraakt. De maatregelen om dat te voorkomen zijn secuur en uitgebreid, maar AzG-medewerkers werken onder zware en complexe omstandigheden met patiënten die regelmatig ernstig ziek worden binnengebracht. Daardoor kan het risico op besmetting nooit helemaal worden uitgesloten."

Volgens AzG vormt de komst van een ebolapatiënt geen gevaar voor mensen in Nederland.

Door ANP

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