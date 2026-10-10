Ebolapatiënt genezen en ontslagen uit ziekenhuis in Leiden

De patiënt met ebola die in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) lag, is volledig hersteld. Dat meldt het RIVM. De patiënt is negatief getest op het virus en kan daardoor niemand meer besmetten. Vrijdag mocht hij het ziekenhuis verlaten.

De patiënt werkte als hulpverlener in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een uitbraak van ebola is. Vorige week vloog hij vanuit dat land naar Nederland en ging daarna meteen naar het LUMC.

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Wat is Ebola? Ebola is een zeldzame maar zeer besmettelijke virusziekte die ernstige klachten kan veroorzaken, zoals hoge koorts, spierpijn, diarree en inwendige bloedingen. Mensen raken besmet door direct contact met lichaamsvloeistoffen van een besmet persoon of dier. De ziekte heeft een hoog sterftecijfer en uitbraken zorgen vaker voor grote zorgen in delen van Afrika.

Strenge maatregelen in ziekenhuis

In het ziekenhuis werd de patiënt opgenomen op een speciale afdeling, waar hij apart van andere patiënten verbleef. Het ziekenhuispersoneel werkte volgens strenge regels om te voorkomen dat anderen besmet zouden raken.

Nu de patiënt negatief is getest op het ebolavirus, is de isolatie opgeheven.