Darmbacterie duikt op in ziekenhuis Ede: 'Lastig te behandelen'

Bij patiënten op meerdere afdelingen van het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is de VRE-bacterie aangetroffen. De VRE-bacterie is een darmbacterie die resistent is voor sommige antibiotica en bij ernstig zieke mensen extra problemen kan veroorzaken. Het ziekenhuis neemt maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen.

De VRE-bacterie is in principe niet gevaarlijk voor gezonde mensen. Wel kan hij infecties veroorzaken bij patiënten met een verminderde weerstand. Omdat gangbare antibiotica niet werken, moet worden overgestapt op alternatieven. Die zijn bijvoorbeeld lastiger toe te dienen, of veroorzaken veel bijwerkingen.

De patiënten bij wie de bacterie is vastgesteld, worden in isolatie verpleegd. Hetzelfde geldt voor de mensen die op dezelfde kamer met hen hebben gelegen. Ook wordt de kamer grondig gereinigd en gedesinfecteerd zodra een besmette patiënt het ziekenhuis mag verlaten. Door de maatregelen kunnen er minder patiënten worden opgenomen in het ziekenhuis.

Hart van Nederland/ANP