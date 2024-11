Antibiotica werkt steeds minder goed, RIVM noemt het zorgwekkend

Het gebruik van antibiotica in Nederland is relatief laag en blijft dat in vergelijking met andere landen. Toch zijn steeds meer bacteriën resistent geworden tegen meerdere antibiotica, zelfs tegen de middelen die als noodoplossing dienen. Dit maakt het steeds moeilijker om infecties effectief te behandelen, zo meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Deze zogeheten 'zeer resistente bacteriën' komen volgens het RIVM vooral voor bij mensen die recent in het buitenland in een ziekenhuis zijn opgenomen. Artsen worden aangespoord om extra alert te zijn bij het behandelen van patiënten.

Medicijnverslaving krijgt in Nederland sinds vorig jaar 'eindelijk' aandacht doormiddel van een meldpunt. Hart van Nederland sprak met een ex-medicijnverslaafde. Dat interview is te zien in de video bovenaan dit artikel.

Verschillende soorten

Uit de studie blijkt onder andere dat bepaalde streptokokken steeds beter bestand zijn tegen de antibiotica doxycycline en tetracycline. Dit wordt als zorgwekkend gezien, omdat deze middelen vaak in ziekenhuizen worden gebruikt. Ook de toenemende resistentie van de bacterie Klebsiella pneumoniae tegen het antibioticum meropenem baart de onderzoekers zorgen. Meropenem is een middel dat alleen wordt ingezet bij ernstige infecties wanneer andere antibiotica niet werken.

In Nederland zijn artsen terughoudend met het voorschrijven van antibiotica, om te voorkomen dat bacteriën resistentie ontwikkelen. Wanneer ziekmakers resistent zijn, wordt het voor patiënten steeds moeilijker om te herstellen, aangezien antibiotica minder effectief worden.

ANP