Coronavirus rukt weer op: in deze plaatsen zijn de meeste besmettingen

Het coronavirus is weer bezig met een opmars. Steeds meer mensen lopen het virus op nu de herfst is begonnen. Het aantal virusdeeltjes in het rioolwater is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin januari. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM houdt het coronavirus in de gaten door het aantal virusdeeltjes in rioolwater te meten. De zogenoemde virusvracht lag afgelopen week 33 procent hoger dan de week ervoor, en is in twee weken tijd vrijwel verdubbeld. Het RIVM zegt dat het aantal virusdeeltjes "inmiddels op een relatief hoog niveau" zit.

Otto raakte ernstig ziek door corona. Hij vertelde daar eerder over bij Hart van Nederland:

2:07 Otto raakte vrienden kwijt door keuze om niet te vaccineren: 'Enorm jammer'

In de Friese gemeente Dantumadiel zijn naar verhouding de meeste virusdeeltjes aangetroffen. Daarna volgen Woensdrecht (Noord-Brabant), Ameland (Friesland), Vijfheerenlanden (Utrecht) en Nijkerk (Gelderland). In meer dan tweehonderd gemeenten is de virusvracht toegenomen.

Infectieradar

Het RIVM gebruikt ook de Infectieradar om het virus te volgen. Gebruikers kunnen daar melden dat hun coronatest positief was en dat ze het virus dus onder de leden hebben. Vorige week meldde 1,4 procent van de gebruikers een positieve testuitslag. Ook dat aandeel is in een paar weken tijd verdubbeld.

Het coronavirus piekt vaker in de herfst. Daarom kunnen mensen zich sinds half september weer laten vaccineren tegen de ziekte. Het RIVM meldt waarschijnlijk pas in januari, als de inentingsronde voorbij is, hoeveel mensen de prik hebben laten zetten.

ANP