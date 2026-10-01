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'Nieuwe operatie geeft vrouwen gevoel in clitoris terug na vulvakanker'

'Nieuwe operatie geeft vrouwen gevoel in clitoris terug na vulvakanker'

Zorg

Vandaag, 08:21

Vrouwen die door vulvakanker een deel van hun clitoris verliezen, kunnen deze voortaan laten reconstrueren. Twee chirurgen van het Radboudumc ontwikkelden daarvoor een nieuwe operatietechniek. Van de eerste 23 vrouwen die ermee zijn behandeld, kan 90 procent weer een clitoraal orgasme krijgen, meldt De Gelderlander.

Bij de operatie worden na het verwijderen van de tumor zenuwbundels verschoven om een nieuw topje van de clitoris te maken. Dat wordt bedekt met slijmvlies uit de wang. Volgens de chirurgen duurt de operatie hierdoor ongeveer een kwartier langer. De techniek kan waarschijnlijk ook worden gebruikt bij vrouwen die in het verleden al zijn geopereerd, zolang een deel van de zenuwen in de clitoris is overgebleven.

Voor mannen al bijna 40 jaar mogelijk

Voor mannen met peniskanker bestaan zulke hersteloperaties al sinds 1987, terwijl die mogelijkheid er voor vrouwen tot nu toe nergens ter wereld was. "Wij snappen ook niet waarom dat zolang heeft geduurd", zegt een betrokken chirurg tegen De Gelderlander.

De chirurgen gaan de methode nu aan collega's in andere ziekenhuizen leren. Ook vanuit het buitenland is er belangstelling. Met steun van KWF wordt verder onderzocht wat de operatie betekent voor de seksuele functie en kwaliteit van leven van vrouwen.

Door Redactie Hart van Nederland

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