Stef komt met levensreddende uitvinding: de broekzak-AED

AED's zijn cruciaal bij het helpen van iemand die een hartaanval heeft, dat weet de 25-jarige Stef Hordijk als geen ander. Sinds zijn achttiende staat zijn leven in het teken van het redden van levens. Daarbij telt iedere seconde. Stef ontwikkelde daarom de 'pocket AED' die klein genoeg is om makkelijk mee te dragen.

Stef was pas achttien toen hij op het perron stond en een vrouw naast hem plotseling in elkaar zakte. Door kordaat te handelen, wist hij haar te reanimeren met een AED. Sindsdien maakte Stef al meer dan 125 reanimaties mee als burgerhulpverlener.

Een AED is een defibrillator die het hart een schok geeft om het te laten stoppen met ongecontroleerd trillen. Zo kan het bloed weer gecontroleerd wordt rondgepompt.

Tijd verspild

Stef weet ook dat er meer levens gered zouden kunnen worden als AED’s eerder kunnen worden opgestart. "Iedere minuut die wordt verspild voordat de AED er is, betekent een kleinere overlevingskans", vertelt hij aan Hart van Nederland. "En dus ben ik gaan denken hoe het veel sneller kan." Zo kwam Stef op het idee van de broekzak AED: klein genoeg om altijd mee te dragen.

In de video bovenaan vertelt Stef meer over zijn uitvinding.