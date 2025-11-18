Máxima MC annuleert operaties in Eindhoven en Veldhoven door netwerkstoring

Het ziekenhuis Máxima MC, dat twee vestigingen heeft in Eindhoven en Veldhoven, heeft last van een netwerkstoring. Daardoor gaan alle afspraken, behandelingen en operaties dinsdag niet door, meldt het ziekenhuis op de website. Ook de spoedeisende hulp is gesloten voor patiënten.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. "Het is een technisch probleem, geen hack, maar wat het technische probleem precies is, durf ik niet te zeggen", stelt de woordvoerder. "Niet alle systemen werken, zoals het patiëntendossier, wat we wel nodig hebben om zorg te kunnen geven. Ook de communicatie via telefoon gaat lastig, soms werkt het, soms niet."

Hoeveel patiënten precies geraakt worden door de storing, kon een woordvoerder nog niet zeggen. Het ziekenhuis meldt op de website dat nog niet duidelijk is wanneer de problemen zijn opgelost.

Het is niet de eerste keer dat een ziekenhuis haar deuren gesloten houdt voor patiënten wegens een technische storing: