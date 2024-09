'Bescherm baby's tegen kinkhoest door werknemers te vaccineren'

Pasgeboren baby's moeten beter worden beschermd tegen kinkhoest, vindt de Gezondheidsraad. Het adviesorgaan stelt daarom voor dat mensen die in hun werk in aanraking komen met kinderen tot zes maanden, een vaccinatie tegen de ziekte aangeboden krijgen.

Het gaat hierbij om medewerkers van bijvoorbeeld ziekenhuizen, kinderopvangcentra en consultatiebureaus. Ook verloskundigen en kraamzorgmedewerkers behoren volgens de raad tot de groep die in aanmerking zou moeten komen.

"Door deze groepen werknemers te vaccineren, kan gezondheidswinst worden geboekt in de groep jonge kinderen die in hun eerste levensmaanden nog onvoldoende beschermd zijn tegen kinkhoest", aldus de Gezondheidsraad. De beste bescherming voor een pasgeboren baby ontstaat wanneer de moeder zich tijdens de zwangerschap laat vaccineren.

Het RIVM maakt zich grote zorgen over de stijging van kinkhoest bij baby's:

Aantal besmettingen naar hoogste niveau

Sinds 2019 kunnen zwangere vrouwen zich laten vaccineren tegen kinkhoest, waardoor de kans dat hun kind in de eerste levensmaanden ziek wordt sterk vermindert. Ongeveer zeven op de tien zwangeren maken gebruik van deze mogelijkheid. Een minderheid van de baby's blijft echter in de eerste maanden onbeschermd.

Vaccins tegen de kinkhoestbacterie worden al decennia gebruikt. Ze zijn veilig en bieden goede bescherming tegen de ziekte, schrijft de Gezondheidsraad, al kunnen gevaccineerde mensen soms alsnog de bacterie overdragen.

Kinkhoest kan zeer gevaarlijk zijn voor zuigelingen. Dit jaar zijn al zeker zes baby's overleden aan de ziekte. Het aantal besmettingen is bovendien gestegen naar het hoogste niveau in decennia. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde tot nu toe zeker 16.840 gevallen in 2024. De piek lag in maart, daarna daalde het aantal besmettingen weer.

