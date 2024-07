RIVM: vijfde baby overleden aan gevolgen kinkhoest

Opnieuw is een baby overleden aan kinkhoest. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een melding over het sterfgeval binnengekregen. Voor zover bekend heeft de ziekte dit jaar nu aan vijf baby's het leven gekost.

In de meeste leeftijdsgroepen neemt het aantal gemelde besmettingen met de kinkhoestbacterie de laatste weken iets af. Voor baby's is die daling echter "minder duidelijk", meldt het RIVM. Bij het instituut zijn dit jaar al bijna 13.000 gevallen van kinkhoest gemeld. Dat is het hoogste aantal in twaalf jaar. Onder de mensen die ziek werden, waren 596 baby's.

Vooral voor jonge kinderen kan de ziekte gevaarlijk zijn. Van de baby's tot en met vijf maanden die de ziekte oplopen, moet de helft worden opgenomen in het ziekenhuis. Bij de iets oudere baby's heeft bijna een kwart een ziekenhuisbehandeling nodig.

Vaccineren

Tegen kinkhoest kunnen jonge baby's al worden gevaccineerd. Voor de geboorte kunnen ze ook al een effectieve bescherming krijgen als de moeder zich tijdens haar zwangerschap laat vaccineren.

De RIVM-cijfers maken nog eens duidelijk dat vooral ongevaccineerde baby's risico's lopen: van de jongste kindjes met kinkhoest, tot de leeftijd van twee maanden, had 90 procent van de moeders de prik met 22 weken zwangerschap niet gehaald. Van de besmette baby's tussen de drie en elf maanden waarvan de vaccinatiestatus bekend is, was 81 procent niet ingeënt, of niet volledig voor hun leeftijd.

In de afgelopen twee weken kreeg het RIVM 1200 meldingen binnen over de ziekte. Dat blijft een hoog aantal vergeleken met de afgelopen jaren, maar er lijkt wel een dalende lijn in te zitten. Er waren dit jaar ook periodes waarin het aantal besmettingen de helft hoger lag.

Gegevens tonen afname aan

Gezondheidsinstituut Nivel ziet de afname terug in gegevens van huisartsen. Hoewel zij nog steeds relatief veel patiënten zien met kinkhoest, lag dat aantal afgelopen week lager dan in de weken daarvoor. Ook in de jongste leeftijdscategorie.

De kinkhoestbacterie veroorzaakt vooral hoestklachten, die soms maanden aanhouden en kunnen overgaan in een longontsteking. Voor baby's is het gevaarlijk, omdat zij uitgeput raken door al het hoesten en daardoor slecht gaan drinken. "Het vele hoesten zorgt ook voor een gebrek aan zuurstof. Hierdoor kan er een hersenbeschadiging ontstaan", legt het RIVM uit. Soms hoesten baby's met kinkhoest niet, maar stoppen ze af en toe met ademhalen.

ANP