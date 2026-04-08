Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Batterij ingeslikt door jong kind? Dit moet je direct doen

Zorg

Vandaag, 09:12 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Batterijen lijken misschien onschuldig, maar ze kunnen ernstige risico's met zich meebrengen. In Nederland belanden jaarlijks zo'n 38 kinderen op de spoedeisende hulp nadat ze een batterij hebben ingeslikt. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderbuikcentrum van Amsterdam UMC. Daarom is het belangrijk om te weten wat je kunt doen in zo'n situatie.

Heeft je kind mogelijk een batterij ingeslikt? Neem dan direct contact op met de spoedeisende hulp of bel 112. Kinderarts Angelika Kindermann van het Amsterdam UMC benadrukt dat snel handelen essentieel is. Zo kan er snel een röntgenfoto worden gemaakt om te bepalen waar de batterij zich bevindt.

Het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) geeft als tip om je kind (indien ouder dan 1 jaar) een theelepel honing (10 ml) te laten eten. De honing werkt als een soort beschermlaagje voor de slokdarm en kan weefselschade helpen voorkomen. Dit kun je om de 10 minuten herhalen, tot maximaal 6 keer. Snelle medische hulp blijft wel nodig. Verder wordt aangeraden om je kind niets anders te laten eten of drinken.

Batterij in maag

Het verhaal van Juwe (7) laat zien hoe belangrijk alertheid is. Hij werd zes jaar geleden ernstig ziek nadat hij een knoopbatterij had ingeslikt. Pas na meerdere signalen en een ziekenhuisopname werd de batterij ontdekt. In de video bovenaan dit artikel delen zijn ouders hun ervaring en geeft kinderarts Angelika Kindermann uitleg over wat er in het lichaam gebeurt wanneer een batterij wordt ingeslikt.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Juwe (7) werd levensgevaarlijk ziek na het inslikken van een batterij
Juwe (7) werd levensgevaarlijk ziek na het inslikken van een batterij
Nieuwe kindvriendelijke batterij op komst die ongevaarlijk is bij inslikken
Nieuwe kindvriendelijke batterij op komst die ongevaarlijk is bij inslikken

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.