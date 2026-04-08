Batterij ingeslikt door jong kind? Dit moet je direct doen

Batterijen lijken misschien onschuldig, maar ze kunnen ernstige risico's met zich meebrengen. In Nederland belanden jaarlijks zo'n 38 kinderen op de spoedeisende hulp nadat ze een batterij hebben ingeslikt. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderbuikcentrum van Amsterdam UMC. Daarom is het belangrijk om te weten wat je kunt doen in zo'n situatie.

Heeft je kind mogelijk een batterij ingeslikt? Neem dan direct contact op met de spoedeisende hulp of bel 112. Kinderarts Angelika Kindermann van het Amsterdam UMC benadrukt dat snel handelen essentieel is. Zo kan er snel een röntgenfoto worden gemaakt om te bepalen waar de batterij zich bevindt.

Het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) geeft als tip om je kind (indien ouder dan 1 jaar) een theelepel honing (10 ml) te laten eten. De honing werkt als een soort beschermlaagje voor de slokdarm en kan weefselschade helpen voorkomen. Dit kun je om de 10 minuten herhalen, tot maximaal 6 keer. Snelle medische hulp blijft wel nodig. Verder wordt aangeraden om je kind niets anders te laten eten of drinken.

Batterij in maag

Het verhaal van Juwe (7) laat zien hoe belangrijk alertheid is. Hij werd zes jaar geleden ernstig ziek nadat hij een knoopbatterij had ingeslikt. Pas na meerdere signalen en een ziekenhuisopname werd de batterij ontdekt. In de video bovenaan dit artikel delen zijn ouders hun ervaring en geeft kinderarts Angelika Kindermann uitleg over wat er in het lichaam gebeurt wanneer een batterij wordt ingeslikt.