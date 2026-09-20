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'Aantal baby's met ernstig RS-virus daalt fors na nieuwe prik'

Zorg

Vandaag, 09:47

Goed nieuws vanuit de ziekenhuizen. Zij zien veel minder baby's op de intensive care met het ernstige RS-virus. Het aantal daalde landelijk van 178 naar 43 baby's. Dat schrijft het AD zondag.

De daling komt door een nieuwe prik die is ingevoerd, zeggen kinderartsen van het Radboudumc tegen de krant. Die prik moet voorkomen dat jonge baby's er ziek van kunnen worden. Het werd in 2025 ingevoerd, ook om de druk op ic's te verlagen.

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De prik is geen vaccinatie, maar een immunisatie. Dat betekent dat de antistoffen tegen het virus al in de prik zitten en niet door de baby zelf moet worden aangemaakt.

Komt veel voor in wintermaanden

Het Respiratoir Syncytieel-virus, ook wel het RS-virus, veroorzaakt luchtweginfecties en vooral baby's kunnen er ernstig ziek van worden en er zelfs aan overlijden. Het is één van de belangrijkste veroorzakers van verkoudheid en de meest voorkomende oorzaak van luchtweginfecties bij kinderen, wat vooral voorkomt in de wintermaanden.

Bijna alle kinderen hebben vóór hun tweede verjaardag een infectie met dit virus gehad. In één op de honderd gevallen leidt dat tot een ziekenhuisopname.

Door Redactie Hart van Nederland

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