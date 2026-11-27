Jong geleerd, oud verslaafd? Het collectief Rookvrije Generatie vreest van wel. Met het manifest Maak van onze tieners geen nicotieners slaan de initiatiefnemers alarm en roepen ze op tot verzet tegen de tabaksindustrie.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat iedere dag 60 tieners beginnen met roken en 40 tieners met vapen. Met het initiatief Rookvrije Generatie vragen de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds aandacht voor het groeiende aantal tieners met een nicotineverslaving. Volgens de organisaties maakt de tabaksindustrie tieners opzettelijk verslaafd.

Beeld op het Museumplein

Om de boodschap extra kracht bij te zetten, werd het beeld Nicotiener onthuld op het Museumplein in Amsterdam. Volgens de initiatiefnemers staat dit beeld symbool voor de tienduizenden tieners van 12 tot en met 17 jaar die jaarlijks in Nederland door de tabaks- en nicotine-industrie verslaafd worden gemaakt.

Longpatholoog Danielle Cohen is daar dan ook ontzettend boos over, vertelt ze in bovenstaande video: "Het is ongelofelijk gemeen en misschien wel misdadig te noemen, dat je juist die tiener target om jouw klant te worden."

In bovenstaande video zie je de onthulling van het beeld, en kom je meer te weten over het manifest.