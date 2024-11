Ambulances in Amsterdam uitgerust met onopvallende livecamera’s

Artsen van de spoedeisende hulp die live meekijken naar de toestand van een patiënt in de ambulance. Dat is nu mogelijk in nieuwe ambulances in onze hoofdstad. De samenwerking tussen de Amsterdamse ambulancedienst en het UMC Amsterdam moet de samenwerking in levensbedreigende situaties verbeteren.

Volgens de academische ziekenhuizen in de hoofdstad en de ambulancedienst is er op dit moment nog "een harde knip" in de zorg: patiënten vallen na een ongeval onder de zorg van de ambulancemedewerkers. Na aankomst in het ziekenhuis leggen zij de toestand zo goed mogelijk uit aan de artsen daar, die de patiënt daarna overnemen. Als de artsen tijdens de rit al kunnen meekijken, kunnen ze zich beter voorbereiden, en zien ze het meteen wanneer de toestand van de patiënt verandert.

Ambulancechauffeur Elbert beantwoordt op zijn TikTok-account vragen, en geeft daarmee een uniek inkijkje in het reilen en zeilen van een ambulancedienst. Hij vertelt erover in de video bovenaan dit artikel.

'Als één team functioneren'

“Als een patiënt met een levensbedreigende aandoening in de ambulance ligt, onderweg naar de Spoedeisende hulp, dan wil je dat alle betrokken hulpverleners als één team kunnen functioneren,” vertelt Lotte Terwindt, cardio-anesthesioloog van het Amsterdam UMC. Ze is initiatiefneemster van de camera's in de ambulance. “Het is fijn als beide zorgteams over hetzelfde beeld van de patiënt beschikken."

Drie onopvallende camera's

De zogeheten Spoedzorg Connect-ambulance is uitgerust met drie onopvallende camera’s en een beeldscherm met microfoon en speaker. De ambulance maakt gebruik van het door KPN ontwikkelde Spoedzorg Connect-platform en 5G netwerk.

Vanaf begin 2025 wordt de ambulance voor het eerst ingezet, om te beginnen in Purmerend en Hoofddorp.

ANP/Hart van Nederland