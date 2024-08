Al ruim 2,3 miljoen coronaprikken ingepland voor najaarsprikronde

In de afgelopen dagen hebben ongeveer 13.000 mensen een afspraak gemaakt voor een vaccinatie tegen het coronavirus. Daarnaast waren er al 2,3 miljoen inentingen vooraf ingepland.

De vooraf ingeplande afspraken zijn bedoeld voor thuiswonende ouderen die vorig jaar ook een coronaprik hebben gekregen. In de brief die zij ontvangen, staat al een voorstel voor de datum, het tijdstip en de locatie van de vaccinatie. Het is aan de mensen zelf om te beslissen of ze de prik willen en dus ingaan op de uitnodiging.

Online afspraak

Sinds dinsdag is het ook mogelijk om online een afspraak te maken voor een coronavaccinatie. De vaccinatie kan worden gehaald tussen 16 september en 6 december. De prik is beschikbaar voor alle Nederlanders vanaf 60 jaar. Ook volwassenen en kinderen die om medische redenen een verhoogd risico lopen om ernstig ziek te worden als ze het coronavirus oplopen, mogen zich laten vaccineren.

Volgens GGD GHOR Nederland, dat de prikafspraken regelt, krijgen dit jaar veel meer mensen een vooraf ingeplande afspraak dan vorig jaar. Het gaat wel om iets andere groepen, aangezien zwangere vrouwen sinds dit jaar niet standaard meer in aanmerking komen voor de prik.

Landelijke storing

Door een storing bij onder andere DigiD afgelopen woensdag was het voor veel mensen niet mogelijk om online een prikafspraak te maken. Deze storing kan het aantal afspraken wat vertekenen, meldt GGD GHOR Nederland.

In de najaarsronde van vorig jaar kregen ruim 2,7 miljoen mensen een coronaprik. Van de 60-plussers liet ongeveer 50 procent zich inenten.

ANP