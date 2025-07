Ruimte gezocht: wie heeft er plek voor een archeologisch depot?

Botten, ringen, schalen en zevenhonderd Romeinse palen: Het regionaal archeologisch archief van Zuid-Holland ligt vol met bijzondere vondsten en opgravingen, maar het is te vol: het puilt volledig uit. Tijd voor een nieuwe ruimte dus, maar dat gaat nog niet zo gemakkelijk.

Het is zelfs zo erg, dat ook op het provinciehuis nu ruimte vrij moet worden gemaakt om spullen op te slaan en tentoon te stellen. Daarnaast is er een opslag in een loods in Alphen aan den Rijn en liggen er spullen op andere locaties. Maar het archief is dringend op zoek naar een mooie, grote ruimte met het juiste klimaat.

Hoeveel dozen?

Want dat is van groot belang, stelt depotmanager Mark Phlippeau. "Ons depot is uit het jasje gegroeid. We hebben zeker 1700 vierkante meter nodig. We hebben nu al zeker 16.000 dozen in het depot." De huidige locatie is veel te warm, de nieuwe zal dus een goede klimaatcontrole moeten hebben voor de soms kwetsbare stukken.

In de video bovenaan vertellen de depotmanager en de provincie over de zoektocht naar een geschikte plek.