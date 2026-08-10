'Zeppelin op weg naar Utrecht keert om door hitte in cockpit'

De zeppelin die afgelopen weekend boven Nederland vloog, heeft Utrecht niet bereikt. Boven de Hoge Veluwe werd besloten de vlucht af te breken omdat het te heet werd in de cockpit. Dat laat Wageningen University & Research maandag weten aan RTV Utrecht.

Het 75 meter lange luchtschip was vanuit het Duitse Essen naar Nederland gevlogen. De geplande route liep via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Daarna zou de zeppelin weer richting Duitsland vliegen, maar Utrecht werd dus niet gehaald.

Meetapparatuur kreeg last van hitte

De zeppelin zat vol meetapparatuur voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Daarmee werd onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer geregistreerd. Ook de apparatuur kreeg problemen door de hitte. "Sommige hebben het einde ook niet gehaald en moesten aan het einde van de dag de ijskast in", vertelt een woordvoerder van Wageningen University & Research tegen RTV Utrecht.

Waarom een zeppelin voor onderzoek?

Het luchtschip vloog voor het onderzoek op ongeveer 300 meter hoogte. Volgens onderzoeker Michiel van der Molen van Wageningen Universiteit is een zeppelin geschikt voor dit soort metingen omdat die langzaam kan vliegen en makkelijk kan stijgen en dalen.