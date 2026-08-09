Gigantische zeppelin vliegt zondag laag over Nederland

Een zeppelin die bijna net zo lang is als een Boeing 747 verschijnt zondag boven Nederland. Het 75 meter lange luchtschip vliegt op ongeveer 300 meter hoogte om de luchtkwaliteit te onderzoeken, schrijft het AD.

Het luchtschip zit vol meetapparatuur die onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer registreert. Volgens onderzoeker Michiel van der Molen van Wageningen Universiteit is een zeppelin daarvoor geschikt omdat die langzaam kan vliegen en makkelijk kan stijgen en dalen.

Via Arnhem naar Utrecht

De geplande route loopt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Daarna vliegt de zeppelin weer richting Duitsland. Het luchtschip vertrekt volgens de planning rond 10.30 uur en is via Flightradar24 te volgen onder de naam DLZFN.