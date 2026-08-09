OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Gigantische zeppelin vliegt zondag laag over Nederland

Ontspanning

Vandaag, 07:27

Link gekopieerd

Een zeppelin die bijna net zo lang is als een Boeing 747 verschijnt zondag boven Nederland. Het 75 meter lange luchtschip vliegt op ongeveer 300 meter hoogte om de luchtkwaliteit te onderzoeken, schrijft het AD.

Het luchtschip zit vol meetapparatuur die onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer registreert. Volgens onderzoeker Michiel van der Molen van Wageningen Universiteit is een zeppelin daarvoor geschikt omdat die langzaam kan vliegen en makkelijk kan stijgen en dalen.

Via Arnhem naar Utrecht

De geplande route loopt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Daarna vliegt de zeppelin weer richting Duitsland. Het luchtschip vertrekt volgens de planning rond 10.30 uur en is via Flightradar24 te volgen onder de naam DLZFN.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.